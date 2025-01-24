Рекорд Стефена Карри. "Трипл-дабл" Николы Йокича. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Даллас" в гостях обыграл "Оклахома-Сити" 121:115.
Атланта Хоукс - Торонто Рэпторз 119:122
Оклахома-Сити Тендер - Даллас Мэверикс 115:121
Милуоки Бакс - Майами Хит 125:96
Великолепный матч провели лидеры "Милуоки" Дэмиан Лиллард (29 + 11 подборов + 9 передач) и Яннис Адетокунбо (25 + 12 подборов + 4 передачи).
Денвер Наггетс - Сакаменто Кингз 132:123
Никола Йокич сделал "трипл-дабл" в пятом матче подряд (35 + 22 подбора + 17 передач).
Домантас Сабонис (Сакраменто) был близок к "трипл-даблу" (23 + 19 подборов + 8 передач).
Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Булз 131:106
Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, забросившим 3900 трехочковых в матчах регулярного чемпионата.
Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:96
Лос-Анджелес Клипперз - Вашингтон Уизардс 110:93