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Рекорд Стефена Карри. "Трипл-дабл" Николы Йокича. Результаты матчей НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 24 января 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 11:59
Рекорд Стефена Карри. "Трипл-дабл" Николы Йокича. Результаты матчей НБА
AP Photo/Jed Jacobsohn

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Даллас" в гостях обыграл "Оклахома-Сити" 121:115.

Атланта Хоукс - Торонто Рэпторз 119:122

Оклахома-Сити Тендер - Даллас Мэверикс 115:121

Милуоки Бакс - Майами Хит 125:96

Великолепный матч провели лидеры "Милуоки" Дэмиан Лиллард (29 + 11 подборов + 9 передач) и Яннис Адетокунбо (25 + 12 подборов + 4 передачи).

Денвер Наггетс - Сакаменто Кингз 132:123

Никола Йокич сделал "трипл-дабл" в пятом матче подряд (35 + 22 подбора + 17 передач).

Домантас Сабонис (Сакраменто) был близок к "трипл-даблу" (23 + 19 подборов + 8 передач).

Голден Стэйт Уорриорз - Чикаго Булз 131:106

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, забросившим 3900 трехочковых в матчах регулярного чемпионата.

Лос-Анджелес Лейкерс - Бостон Селтикс 117:96

Лос-Анджелес Клипперз - Вашингтон Уизардс 110:93

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