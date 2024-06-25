Евро 2024. Модрич не реализовал пенальти. Итальянцы спаслись на последних секундах

В Лейпциге состоялся матч третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Италии и Хорватии сыграли вничью 1:1.

Хорватия: Ливакович, Гвардиол, Понграчич, Шутало, Станишич, Брозович, Ковачич (70, Перишич), Модрич (80, Майер), Сучич (70, Иванушец), Пашалич (46, Будимир), Крамарич 90, Юранович).

Италия: Доннарумма, Дармиан (82, Дзакканьи), Калафьори, Бастони, Ди Лоренцо, Жоржиньо (82, Фаджоли), Барелла, Димарко (57, Кьеза), Пеллегрини (46, Фраттези), Распадори (75, Скамакка), Ретеги.

Лучано Спалетти сильно изменил стартовый состав по сравнению с матчем против испанцев.

В первые минут 15 инициативой владели хорваты. Затем территориальное преимущество перешло к итальянцам.

На 5-й минуте Сучич мощно пробил метров с 22. Доннарумма парировал мяч, летевший в верхний угол.

Первый опасный момент итальянцы создали на 21-й минуте. Дармиан навесил. Ретеги метров с 8 нанес удар головой. Мяч пролетел рядом со штангой. На 27-й минуте Бастони нанес опасный удар головой. Вратарь перевел мяч на угловой.

Итальянцев устраивает ничья, а хорватов только победа. Поэтому им нужно прибавлять во второй половине.

На 54-й минуте мяч попал в руку Фраттези. Лука Модрич не реализовал пенальти. Доннарумма парировал мяч. Через минуту Брозович навесил. Будимир нанес удар слету. Вратарь мяч парировал. Лука Модрич добил мяч в сетку 1:0.

На 61-й минуте после подачи углового Бастони опасно пробил головой. Чуть выше.

Пропустив, итальянцы ринулись вперед. На 69-й минуте Ди Лоренцо выскочил один на один. Ливакович его опередил и выбил мяч.

На 80-й минуте был заменен Лука Модрич. Его провожали аплодисментами как хорватские, так и итальянские болельщики.

На 86-й минуте итальянцы могли отыграться. Кьеза опасно прострелил. Скамакка не сумел подправить мяч в сетку.

Когда казалось, что хорваты вышли в плэй-офф, итальянцы отыгрались. На восьмой минуте компенсированного времени Маттиа Дзакканьи закрутил мяч в дальнюю "девятку" 1:1.