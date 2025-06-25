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Денни Гроппер переходит из "Лудогорца" в тель-авивский "Маккаби"

Футбол
время публикации: 25 июня 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:56
Денни Гроппер переходит из "Лудогорца" в тель-авивский "Маккаби"
AP Photo/Anton Uzunov

Левый защитник сборной Израиля Денни Гроппер согласовал условия трехлетнего контракта с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.

Футболист перешел на правах свободного агента.

В составе "Лудогорца" Денни Гроппер - четырехкратный чемпион Болгарии и двукратный обладатель Кубка Болгарии.

Он рассматривается как замена Стива Лемкина, который переходит из "Маккаби" в "Твенте" (Энсхеде).

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