Денни Гроппер переходит из "Лудогорца" в тель-авивский "Маккаби"

Левый защитник сборной Израиля Денни Гроппер согласовал условия трехлетнего контракта с тель-авивским "Маккаби", сообщает Ynet.

Футболист перешел на правах свободного агента.

В составе "Лудогорца" Денни Гроппер - четырехкратный чемпион Болгарии и двукратный обладатель Кубка Болгарии.

Он рассматривается как замена Стива Лемкина, который переходит из "Маккаби" в "Твенте" (Энсхеде).