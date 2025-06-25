Английский футболист устроил дебош на курорте
время публикации: 25 июня 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:39
Нападающий Киан Харратт, который недавно помог клубу "Олдхэм Атлетик" вернуться в Лигу 2 (четвертый дивизион английского футбола), вляпался в неприятную историю.
Сначала о достижениях. Гол Харрата в овертайме решающего матча обеспечил "Олдхэму" победу над "Саутэнд Юнайтед" 3:2 и выход из Национальной лиги в Лигу 2.
В прошедшие выходные Киан Харратт отдыхал на Ибице. Он повздорил у бассейна отеля с какой-то женщиной и бросил в нее пластиковый стул, сообщает Dailysports.
Видео инцидента опубликовано в сети "Х".
Киан Харратт не впервые влипает в неприятности. Суд выносил ему обвинительный приговор за браконьерство. Футболиста отстраняли от матчей на 4 месяца за ставки на футбольные матчи.
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