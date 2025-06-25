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Английский футболист устроил дебош на курорте

Футбол
Скандалы в спорте
время публикации: 25 июня 2025 г., 18:39 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:39
Английский футболист устроил дебош на курорте
Wikipedia.org. Фото: Tom Green

Нападающий Киан Харратт, который недавно помог клубу "Олдхэм Атлетик" вернуться в Лигу 2 (четвертый дивизион английского футбола), вляпался в неприятную историю.

Сначала о достижениях. Гол Харрата в овертайме решающего матча обеспечил "Олдхэму" победу над "Саутэнд Юнайтед" 3:2 и выход из Национальной лиги в Лигу 2.

В прошедшие выходные Киан Харратт отдыхал на Ибице. Он повздорил у бассейна отеля с какой-то женщиной и бросил в нее пластиковый стул, сообщает Dailysports.

Видео инцидента опубликовано в сети "Х".

Киан Харратт не впервые влипает в неприятности. Суд выносил ему обвинительный приговор за браконьерство. Футболиста отстраняли от матчей на 4 месяца за ставки на футбольные матчи.

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