Английский футболист устроил дебош на курорте

Нападающий Киан Харратт, который недавно помог клубу "Олдхэм Атлетик" вернуться в Лигу 2 (четвертый дивизион английского футбола), вляпался в неприятную историю.

Сначала о достижениях. Гол Харрата в овертайме решающего матча обеспечил "Олдхэму" победу над "Саутэнд Юнайтед" 3:2 и выход из Национальной лиги в Лигу 2.

В прошедшие выходные Киан Харратт отдыхал на Ибице. Он повздорил у бассейна отеля с какой-то женщиной и бросил в нее пластиковый стул, сообщает Dailysports.

Видео инцидента опубликовано в сети "Х".

Киан Харратт не впервые влипает в неприятности. Суд выносил ему обвинительный приговор за браконьерство. Футболиста отстраняли от матчей на 4 месяца за ставки на футбольные матчи.