Ион Николаеску возвращается в Израиль

Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с нападающим сборной Молдовы Ионом Николаеску, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард ранее выступал в Израиле - за "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Бейтар" (Иерусалим).

Последние два сезона молдавский футболист выступал в Нидерландах - за "Херенвен". В 49 играх он забил 17 голов.

"Маккаби" заплатил за переход футболиста 1.4 миллиона евро.

Ион Николаеску успешно прошел медицинское обследование и присоединится к команде в тренировочном лагере в Сербии.