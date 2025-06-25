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Ион Николаеску возвращается в Израиль

Футбол
время публикации: 25 июня 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 18:03
Ион Николаеску возвращается в Израиль
AP Photo/Sergei Grits

Тель-авивский "Маккаби" подписал трехлетний контракт с нападающим сборной Молдовы Ионом Николаеску, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард ранее выступал в Израиле - за "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Бейтар" (Иерусалим).

Последние два сезона молдавский футболист выступал в Нидерландах - за "Херенвен". В 49 играх он забил 17 голов.

"Маккаби" заплатил за переход футболиста 1.4 миллиона евро.

Ион Николаеску успешно прошел медицинское обследование и присоединится к команде в тренировочном лагере в Сербии.

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