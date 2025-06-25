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Спорт

Сборные Канады и Саудовской Аравии вышли в четвертьфинал Золотого кубка

Футбол
время публикации: 25 июня 2025 г., 11:20 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 11:20
Сборные Канады и Саудовской Аравии вышли в четвертьфинал Золотого кубка
AP Photo/Ashley Landis

Определились все четвертьфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.

В плэй-офф вышли сборные Мексики, Коста-Рики, Канады, Гондураса, Панамы, Гватемалы, США и Саудовской Аравии.

Гваделупа - Гватемала 2:3

Панама - Ямайка 4:1

Три гола в первом тайме забил бывший нападающий "Порту" Исмаэль Диас (Универсидад Католика, Кито, Эквадор).

Канада - Сальвадор 2:0

Гондурас - Кюрасао 2:1

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