Юниорский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют испанки и француженки

Определились финалистки женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет), который проходит в Польше.

Финал состоится 27 июня. В решающем матче встретятся сборные Испании и Франции.

Испанки в дополнительное время победили сборную Италии 2:0. Счет основного времени 0:0.

Француженки в дополнительное время паобедили сборную Португалии 4:3.

На 13-й минуте счет 2:0 в пользу сборной Франции. основное время закончилось вничью 2:2.

Сборная Испании действующий победитель турнира.