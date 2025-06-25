Юниорский чемпионат Европы по футболу. В финале сыграют испанки и француженки
время публикации: 25 июня 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 09:48
Определились финалистки женского юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 19 лет), который проходит в Польше.
Финал состоится 27 июня. В решающем матче встретятся сборные Испании и Франции.
Испанки в дополнительное время победили сборную Италии 2:0. Счет основного времени 0:0.
Француженки в дополнительное время паобедили сборную Португалии 4:3.
На 13-й минуте счет 2:0 в пользу сборной Франции. основное время закончилось вничью 2:2.
Сборная Испании действующий победитель турнира.
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