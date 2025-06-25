Из-за нарушений финансовой отчетности "Лион" отправили в Лигу 2
время публикации: 25 июня 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 10:10
Скандал во французском футболе. Семикратный чемпион Франии "Лион" из-за нарушений финансовой отчетности отправлен в Лигу 2, сообщают французские СМИ.
В прошлом сезоне "Лион" занял шестое место в чемпионате Франции и завоевал право сыграть в Лиге Европы.
Решение принято 24 июня на заседании DNCG, организации, которая ведет мониторинг и надзор за счетами французских профессиональных футбольных клубов.
На заседании было проанализировано финансовое положение "Лиона". По данным СМИ, причиной понижения в классе стал долг 175 миллионов евро.
Клуб имеет право обжаловать решение организации.
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