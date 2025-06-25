Из-за нарушений финансовой отчетности "Лион" отправили в Лигу 2

Скандал во французском футболе. Семикратный чемпион Франии "Лион" из-за нарушений финансовой отчетности отправлен в Лигу 2, сообщают французские СМИ.

В прошлом сезоне "Лион" занял шестое место в чемпионате Франции и завоевал право сыграть в Лиге Европы.

Решение принято 24 июня на заседании DNCG, организации, которая ведет мониторинг и надзор за счетами французских профессиональных футбольных клубов.

На заседании было проанализировано финансовое положение "Лиона". По данным СМИ, причиной понижения в классе стал долг 175 миллионов евро.

Клуб имеет право обжаловать решение организации.