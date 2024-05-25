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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В многоборье победила болгарка, израильтянка на 5-м месте

время публикации: 25 мая 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 25 мая 2024 г., 20:05
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В многоборье победила болгарка, израильтянка на 5-м месте
AP Photo/Esteban Felix

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье победила болгарка Стилиана Николова (143.750 балла).

На втором месте итальянка София Раффаэли (139.750), на третьем - Дарья Варфоломеев (138.450).

Израильтянка Даниэла Муниц заняла пятое место (134.300).

Лидер сборной Израиля Дарья Атаманов выступила неудачно - 19-е место (125.700).

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