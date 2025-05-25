Завершился чемпионат Англии. Результаты матчей

Завершился чемпионат Англии. "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити". "Челси" и "Ньюкасл" сыграют в Лиге чемпионов. "Тоттенхэм" будет там же как победитель Лиги Европы.

"Астон Вилла" (шестое место) сыграет в Лиге Европы. "Кристал Пэлас" впервые сыграет в еврокубках (в Лиге европы) как обладатель Кубка Англии.

"Ноттингем Форест" (седьмое место) сыграет в Лиге конференций.

Несколько туров назад определились команды, покидающие Премьер-лигу: "Лестер", "Ипсвич" и "Саутгемптон". В следующем сезоне их сменят "Лидс", "Бернли" и "Сандерленд".

Борнмут - Лестер 2:0

Фулхэм (Лондон) - Манчестер Сити 0:2

"Горожане" завоевали бронзовые медали.

Ипсвич - Вест Хэм (Лондон) 1:3

Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 1:1

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (Бирмингем) 2:0

"Красные дьяволы" помогли "Ньюкаслу" и не пустили "Астон Виллу" в Лигу чемпионов.

Ньюкасл - Эвертон (Ливерпуль) 0:1

Ноттингем Форест - Челси (Лондон) 0:1

Саутгемптон - Арсенал (Лондон) 1:2

Тоттенхэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:4

Вулверхэмптон - Брентфорд 1:1