Завершился чемпионат Англии. Результаты матчей
Завершился чемпионат Англии. "Ливерпуль", "Арсенал", "Манчестер Сити". "Челси" и "Ньюкасл" сыграют в Лиге чемпионов. "Тоттенхэм" будет там же как победитель Лиги Европы.
"Астон Вилла" (шестое место) сыграет в Лиге Европы. "Кристал Пэлас" впервые сыграет в еврокубках (в Лиге европы) как обладатель Кубка Англии.
"Ноттингем Форест" (седьмое место) сыграет в Лиге конференций.
Несколько туров назад определились команды, покидающие Премьер-лигу: "Лестер", "Ипсвич" и "Саутгемптон". В следующем сезоне их сменят "Лидс", "Бернли" и "Сандерленд".
Борнмут - Лестер 2:0
Фулхэм (Лондон) - Манчестер Сити 0:2
"Горожане" завоевали бронзовые медали.
Ипсвич - Вест Хэм (Лондон) 1:3
Ливерпуль - Кристал Пэлас (Лондон) 1:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (Бирмингем) 2:0
"Красные дьяволы" помогли "Ньюкаслу" и не пустили "Астон Виллу" в Лигу чемпионов.
Ньюкасл - Эвертон (Ливерпуль) 0:1
Ноттингем Форест - Челси (Лондон) 0:1
Саутгемптон - Арсенал (Лондон) 1:2
Тоттенхэм (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:4
Вулверхэмптон - Брентфорд 1:1