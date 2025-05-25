Полуфинал плэй-офф НБА. "Миннесота" установила рекорд и сократила отставание
время публикации: 25 мая 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 08:58
В третьем матче финала Западной конференции НБА "Миннесота Тимбервулвз" разгромила "Оклахома-Сити Тендер" 143:101.
143 очка - клубный рекорд "Миннесоты" в матчах плэй-офф.
Счет в серии 2:1 в пользу "Тендер".
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 30 очков (16 - в первой четверти), сделал 9 подборов и 6 передач.
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