Символические сборные НБА по итогам сезона
время публикации: 24 мая 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 11:19
Официальный сайт НБА опубликовал составы символических сборных лиги по итогам сезона 2024-25 годов.
Первая сборная
Донован Митчелл (Кливленд), Шэй Гилджес-Александр (Оклахома-Сити), Янис Адетокумбо (Милуоки), Джейсон Тейтум (Бостон), Никола Йокич (Денвер).
Вторая сборная
Джайлен Брансон (Нью-Йорк), Стефен Карри (Голден Стэйт), Энтони Эдвардс (Миннесота), Леброн Джеймс (Лейкерс), Эван Мобли (Кливленд).
Третья сборная
Кейд Каннингем (Детройт), Тайриз Халибертон (Индиана), Джеймс Харден (Клипперс), Джейлен Уильямс (Оклахома-Сити), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2025