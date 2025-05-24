x
24 мая 2025
|
последняя новость: 11:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 мая 2025
|
24 мая 2025
|
последняя новость: 11:27
24 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Символические сборные НБА по итогам сезона

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 24 мая 2025 г., 11:19 | последнее обновление: 24 мая 2025 г., 11:19
Символические сборные НБА по итогам сезона
AP Photo/Michael Conroy

Официальный сайт НБА опубликовал составы символических сборных лиги по итогам сезона 2024-25 годов.

Первая сборная

Донован Митчелл (Кливленд), Шэй Гилджес-Александр (Оклахома-Сити), Янис Адетокумбо (Милуоки), Джейсон Тейтум (Бостон), Никола Йокич (Денвер).

Вторая сборная

Джайлен Брансон (Нью-Йорк), Стефен Карри (Голден Стэйт), Энтони Эдвардс (Миннесота), Леброн Джеймс (Лейкерс), Эван Мобли (Кливленд).

Третья сборная

Кейд Каннингем (Детройт), Тайриз Халибертон (Индиана), Джеймс Харден (Клипперс), Джейлен Уильямс (Оклахома-Сити), Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2025

Финал Восточной конференции НБА. "Индиана" победила "Нью-Йорк"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

"Монако" победил "Олимпиакос" и вышел в финал Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

"Фенербахче" победил "Панатинаикос" и вышел в финал Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2025

Начались полуфиналы чемпионата Израиля по баскетболу. Волевая победа тель-авивского "Апоэля"