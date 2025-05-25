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Спорт

Рейтинг WTA возглавляет Арина Соболенко

Знаменитые спортсмены
Теннис
Рейтинги
время публикации: 25 мая 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 25 мая 2025 г., 11:30
Рейтинг WTA возглавляет Арина Соболенко
AP Photo/Alessandra Tarantino

Сегодня начинается основная сетка Открытого чемпионата Франции. В связи с этим рейтинги WTA и АТР публикуются не в понедельник, а в воскресенье.

Рейтинг Женской теннисной ассоциации возглавляет белоруска. Арина Соболенко.

В первую десятку входят Коко Гофф (США), Джессика Пегула (США, Жасмин Паолини (Италия), Ига Швентек (Польша), Мирра Андреева (Россия), Чжэн Циньвень (Китай), Мэдисон Киз (США), Эмма Наварро (США), Паула Бадоса (Испания).

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