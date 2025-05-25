Рейтинг WTA возглавляет Арина Соболенко

Сегодня начинается основная сетка Открытого чемпионата Франции. В связи с этим рейтинги WTA и АТР публикуются не в понедельник, а в воскресенье.

Рейтинг Женской теннисной ассоциации возглавляет белоруска. Арина Соболенко.

В первую десятку входят Коко Гофф (США), Джессика Пегула (США, Жасмин Паолини (Италия), Ига Швентек (Польша), Мирра Андреева (Россия), Чжэн Циньвень (Китай), Мэдисон Киз (США), Эмма Наварро (США), Паула Бадоса (Испания).