Теннис. Победительницей турнира в Майами стала Арина Соболенко
время публикации: 30 марта 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 09:55
Победительницей теннисного турнира серии WTA-1000, который завершился в Майами, стала Арина Соболенко.
В финале белорусская теннисистка победила американку Джессику Пегулу 7:5, 6:2.
Финал продолжался 89 минут.
Это восьмая победа Арины в "тысячнике". Рекордсменка - Серена Уильямс (13 побед).
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