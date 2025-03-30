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Спорт

Теннис. Победительницей турнира в Майами стала Арина Соболенко

Теннис
время публикации: 30 марта 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 09:55
Теннис. Победительницей турнира в Майами стала Арина Соболенко
AP Photo/Marta Lavandier

Победительницей теннисного турнира серии WTA-1000, который завершился в Майами, стала Арина Соболенко.

В финале белорусская теннисистка победила американку Джессику Пегулу 7:5, 6:2.

Финал продолжался 89 минут.

Это восьмая победа Арины в "тысячнике". Рекордсменка - Серена Уильямс (13 побед).

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