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Спорт

Новак Джокович вышел в финал турнира в Майами

Знаменитые спортсмены
Теннис
время публикации: 29 марта 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 13:25
Новак Джокович вышел в финал турнира в Майами
AP Photo/Rebecca Blackwell

В финале теннисного турнира в Майами встретятся серб Новак Джокович и чех Якуб Меншик.

Чешский теннисист обыграл американца Тейлора Фритца 7:6, 4:6, 7:6.

Новак победил болгарина Григора Димитрова 6:2, 6:3.

Джокович сыграет в 142-м финале турнира АТР. В его активе 99 побед в финалах.

19-летний Якуб Меншик во второй раз сыграет в финале турнира АТР и впервые - в финале турнира серии "Мастерс".

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