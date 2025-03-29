Новак Джокович вышел в финал турнира в Майами
время публикации: 29 марта 2025 г., 13:25 | последнее обновление: 29 марта 2025 г., 13:25
В финале теннисного турнира в Майами встретятся серб Новак Джокович и чех Якуб Меншик.
Чешский теннисист обыграл американца Тейлора Фритца 7:6, 4:6, 7:6.
Новак победил болгарина Григора Димитрова 6:2, 6:3.
Джокович сыграет в 142-м финале турнира АТР. В его активе 99 побед в финалах.
19-летний Якуб Меншик во второй раз сыграет в финале турнира АТР и впервые - в финале турнира серии "Мастерс".
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