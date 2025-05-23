Ведущему израильскому теннисисту сделали операцию в Лос-Анджелесе
время публикации: 23 мая 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 16:02
Сильнейший теннисист Израиля Ишай Олиэль перенес хирургическую операцию. Он находится в больнице в Лос-Анджелесе, сообщает "Исраэль а-Йом".
Теннисист не участвовал в соревнованиях около полугода из-за болей в запястье.
Ишай Олиэль написал в соцсетях, что операция прошла успешно, и он благодарит "врачей, вернувших его на путь истинный".
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