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Спорт

Ведущему израильскому теннисисту сделали операцию в Лос-Анджелесе

Теннис
время публикации: 23 мая 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 23 мая 2025 г., 16:02
Ведущему израильскому теннисисту сделали операцию в Лос-Анджелесе
AP Photo/Mindaugas Kulbis

Сильнейший теннисист Израиля Ишай Олиэль перенес хирургическую операцию. Он находится в больнице в Лос-Анджелесе, сообщает "Исраэль а-Йом".

Теннисист не участвовал в соревнованиях около полугода из-за болей в запястье.

Ишай Олиэль написал в соцсетях, что операция прошла успешно, и он благодарит "врачей, вернувших его на путь истинный".

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