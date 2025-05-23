Ведущему израильскому теннисисту сделали операцию в Лос-Анджелесе

Сильнейший теннисист Израиля Ишай Олиэль перенес хирургическую операцию. Он находится в больнице в Лос-Анджелесе, сообщает "Исраэль а-Йом".

Теннисист не участвовал в соревнованиях около полугода из-за болей в запястье.

Ишай Олиэль написал в соцсетях, что операция прошла успешно, и он благодарит "врачей, вернувших его на путь истинный".