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Хоккей. Умер бывший главный тренер сборной Латвии

время публикации: 25 октября 2024 г., 11:16 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 11:16
Хоккей. Умер бывший главный тренер сборной Латвии
AP Photo/Darko Vojinovic

23 октября на 73-м году жизни умер бывший советский хоккеист и латвийский тренер Харальд Васильев, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии.

В 1968-83 годах нападающий выступал за рижское "Динамо".

В 1990-92 годах он был играющим тренером "Дортмунда".

Харальд Васильев тренировал клубы "Крефельд Пингвин" и "Рига 2000". В 1999-2001 и 2016 годах он был главным тренером сборной Латвии. Под его руководством команда участвовала в чемпионатах мира 2000 и 2001 годов.

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