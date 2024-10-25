Хоккей. Умер бывший главный тренер сборной Латвии

23 октября на 73-м году жизни умер бывший советский хоккеист и латвийский тренер Харальд Васильев, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Латвии.

В 1968-83 годах нападающий выступал за рижское "Динамо".

В 1990-92 годах он был играющим тренером "Дортмунда".

Харальд Васильев тренировал клубы "Крефельд Пингвин" и "Рига 2000". В 1999-2001 и 2016 годах он был главным тренером сборной Латвии. Под его руководством команда участвовала в чемпионатах мира 2000 и 2001 годов.