Киевское "Динамо" проиграло в Риме. Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги Европы. "Аякс" разгромил "Карабах" 3:0. Киевское "Динамо" проиграло "Роме" 0:1.

ПАОК (Салоники, Греция) - Виктория (Пльзень, Чехия) 2:2

На 84-й минуте чехи вели в счете 2:0.

Спасли ПАОК от поражения вышедшие на замену на 66-й минуте Тарик Тиссудали (28 июля перешел из "Гента") и бывший защитник "Челси" Абдулрахман Баба.

Карабах (Азербайджан) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 0:3

Рома (Италия) - Динамо (Киев, Украина) 1:0

На 23-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти

.

Атлетик (Бильбао, Испания) - Славия (Прага, Чехия) 1:0