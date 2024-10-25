Киевское "Динамо" проиграло в Риме. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 25 октября 2024 г., 10:52 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 10:52
Состоялись матчи третьего тура основного этапа Лиги Европы. "Аякс" разгромил "Карабах" 3:0. Киевское "Динамо" проиграло "Роме" 0:1.
ПАОК (Салоники, Греция) - Виктория (Пльзень, Чехия) 2:2
На 84-й минуте чехи вели в счете 2:0.
Спасли ПАОК от поражения вышедшие на замену на 66-й минуте Тарик Тиссудали (28 июля перешел из "Гента") и бывший защитник "Челси" Абдулрахман Баба.
Карабах (Азербайджан) - Аякс (Амстердам, Нидерланды) 0:3
Рома (Италия) - Динамо (Киев, Украина) 1:0
На 23-й минуте Артем Довбик реализовал пенальти
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Атлетик (Бильбао, Испания) - Славия (Прага, Чехия) 1:0
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