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Молодежный чемпионат мира по борьбе. Подрались армянский и турецкий супертяжи

время публикации: 25 октября 2024 г., 16:51 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:51
Молодежный чемпионат мира по борьбе. Подрались армянский и турецкий супертяжи
AP Photo/Andreea Alexandru

В Тиране проходит молодежный чемпионат мира по борьбе (спортсмены до 23 лет).

Во время схватки первого раунда турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг произошла драка.

Турок Хакан Бююкчынгыл толкнул армянина Леву Геворгяна. После этого произошла драка.

Оба спортсмена были дисквалифицированы.

Белорус Павел Дятлов вышел в четвертьфинал "без боя".

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