Молодежный чемпионат мира по борьбе. Подрались армянский и турецкий супертяжи
время публикации: 25 октября 2024 г., 16:51 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:51
В Тиране проходит молодежный чемпионат мира по борьбе (спортсмены до 23 лет).
Во время схватки первого раунда турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг произошла драка.
Турок Хакан Бююкчынгыл толкнул армянина Леву Геворгяна. После этого произошла драка.
Оба спортсмена были дисквалифицированы.
Белорус Павел Дятлов вышел в четвертьфинал "без боя".
Ссылки по теме