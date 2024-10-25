Молодежный чемпионат мира по борьбе. Подрались армянский и турецкий супертяжи

В Тиране проходит молодежный чемпионат мира по борьбе (спортсмены до 23 лет).

Во время схватки первого раунда турнира по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг произошла драка.

Турок Хакан Бююкчынгыл толкнул армянина Леву Геворгяна. После этого произошла драка.

Оба спортсмена были дисквалифицированы.

Белорус Павел Дятлов вышел в четвертьфинал "без боя".