Мбаппе выиграл тяжбу. ПСЖ отказывается платить 55 миллионов евро

Апелляционная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции отклонила апелляцию ПСЖ и обязала клуб выплатить Килиану Мбаппе 55 миллионов евро, сообщают французские СМИ.

Футболист подал жалобу о невыплаченной зарплате и бонусах в Профессиональную футбольную лигу Франции и УЕФА.

Представитель ПСЖ заявил, что клуб обратится в суд, не прекращая попыток найти мирное решение конфликта с Килианом Мбаппе.