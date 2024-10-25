Мбаппе выиграл тяжбу. ПСЖ отказывается платить 55 миллионов евро
время публикации: 25 октября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 16:30
Апелляционная комиссия Профессиональной футбольной лиги Франции отклонила апелляцию ПСЖ и обязала клуб выплатить Килиану Мбаппе 55 миллионов евро, сообщают французские СМИ.
Футболист подал жалобу о невыплаченной зарплате и бонусах в Профессиональную футбольную лигу Франции и УЕФА.
Представитель ПСЖ заявил, что клуб обратится в суд, не прекращая попыток найти мирное решение конфликта с Килианом Мбаппе.
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