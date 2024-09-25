Бывший защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры

31-летний французский защитник Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. Он объявил об этом в социальных сетях.

Рафаэль Варан - воспитанник "Ланса".

В 2011-21 годах он выступал за мадридский "Реал", в составе которого трижды становился чемпионом Испании, четырежды - победителем Лиги чемпионов.

Также Рафаэль Варан выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Комо". За итальянский клуб он провел в этом сезоне один матч и получил травму колена.

В составе сборной Франции Рафаэль Варан - чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2022 года, победитель Лиги наций УЕФА 2021 года.