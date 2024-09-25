Бывший защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры
время публикации: 25 сентября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 12:10
31-летний французский защитник Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. Он объявил об этом в социальных сетях.
Рафаэль Варан - воспитанник "Ланса".
В 2011-21 годах он выступал за мадридский "Реал", в составе которого трижды становился чемпионом Испании, четырежды - победителем Лиги чемпионов.
Также Рафаэль Варан выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Комо". За итальянский клуб он провел в этом сезоне один матч и получил травму колена.
В составе сборной Франции Рафаэль Варан - чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2022 года, победитель Лиги наций УЕФА 2021 года.
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