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Бывший защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры

время публикации: 25 сентября 2024 г., 12:10 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 12:10
Бывший защитник "Реала" и сборной Франции Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры
AP Photo/Bernat Armangue, File

31-летний французский защитник Рафаэль Варан объявил о завершении карьеры. Он объявил об этом в социальных сетях.

Рафаэль Варан - воспитанник "Ланса".

В 2011-21 годах он выступал за мадридский "Реал", в составе которого трижды становился чемпионом Испании, четырежды - победителем Лиги чемпионов.

Также Рафаэль Варан выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Комо". За итальянский клуб он провел в этом сезоне один матч и получил травму колена.

В составе сборной Франции Рафаэль Варан - чемпион мира 2018 года, серебряный призер чемпионата мира 2022 года, победитель Лиги наций УЕФА 2021 года.

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