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Спорт

Футболистам израильского клуба предъявлены обвинения в "сдаче матчей"

время публикации: 25 сентября 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 11:38
Футболистам израильского клуба предъявлены обвинения в "сдаче матчей"
AP Photo/Manu Fernandez

После длительного расследования предъявлены обвинения игрокам молодежной команды "Маккаби" (Умм-эль-Фахм), сообщает Ynet.

Футболистам предъявлены обвинения в участии в договорных матчах и заключении "двойных контрактов".

Расследование проводилось детективным бюро совместно с Футбольной ассоциацией Израиля.

Слушания по делу намечены на следующий вторник.

Нарушения были допущены в прошлом сезоне.

"Маккаби" (Умм-эль-Фахм) выступает в Лиге Алеф (Север) (третий дивизион израильского футбола).

Несколько футболистов команды дали признательные показания. Они сказали, что перед некоторыми играми получали от Фади Махмида указания "не напрягаться в предстоящей игре". В некоторых случаях речь шла о достижении определенного результата.

В ходе расследования получены доказательства против некоторых "действующих лиц индустрии" (футбольных функционеров). Но следствие в их отношении еще продолжается и обвинения будут предъявлены позже.

Ассоциация футбола Израиля настроена решительно. Она требует прекратить деятельность клуба "Маккаби" (Умм-эль-Фахм), оштрафовать на сумму не менее 50 тысяч шекелей. Отстранить Фади Махмида от футбольной деятельности, оштрафовать его на 20 тысяч шекелей.

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