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"Реал" и "Барселона" проиграли. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 26 апреля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 07:47
"Реал" и "Барселона" проиграли. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/John Raoux

"Реал" и "Барселона" проиграли вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги.

Монако (Франция) - Барселона (Испания) 92:79 (счет в серии 2:0)

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 77:71 (2:0)

Вторую половину матча греки выиграли 39:33.

По 22 очка набрали Марио Хезонья (Реал, + 8 подборов) и Александр Везенков (Олимпиакос, + 7 подборов).

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