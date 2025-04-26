"Реал" и "Барселона" проиграли. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 26 апреля 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 26 апреля 2025 г., 07:47
"Реал" и "Барселона" проиграли вторые матчи четвертьфинальных серий Евролиги.
Монако (Франция) - Барселона (Испания) 92:79 (счет в серии 2:0)
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Реал (Мадрид, Испания) 77:71 (2:0)
Вторую половину матча греки выиграли 39:33.
По 22 очка набрали Марио Хезонья (Реал, + 8 подборов) и Александр Везенков (Олимпиакос, + 7 подборов).
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