Юниорский чемпионат мира по хоккею. Немцы победили чехов. Американцы забили 10 голов
время публикации: 25 апреля 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 14:18
В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет). Американцы разгромили швейцарцев 10:0.
США - Швейцария 10:0
Счет по броскам 50:26 в пользу победителей. Шутаут совершил Джои Слэвик.
По 3 очка набрали Ричард Галлант (2 + 1, Гарвардский университет), Коул Маккинни (2 + 1, университет Мичигана) и Джек Мурто (1 + 2, Бостонский университет).
Чехия - Германия 3:4 (овертайм)
На 63-й минуте победную шайбу забросил Максим Шафер (Эйсбарен Берлин). Он в этом матче забил два гола.
По 3 очка набрали чехи Адам Бенак (Йонгстаун Фантом, 0 + 3) и Адам Новотны (Маунтфилд, 1 + 2).
Канада - Словакия 9:2
5 (2 + 3) очков набрал Брейден Кутс (Сиэтл Тандербирдс).
Три результативные передачи сделал Брейди Мартин (Су Грейхаундс).
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