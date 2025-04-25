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Спорт

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Немцы победили чехов. Американцы забили 10 голов

Хоккей
время публикации: 25 апреля 2025 г., 14:18 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 14:18
Юниорский чемпионат мира по хоккею. Немцы победили чехов. Американцы забили 10 голов
AP Photo/Petr David Josek

В США продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею (спортсмены до 18 лет). Американцы разгромили швейцарцев 10:0.

США - Швейцария 10:0

Счет по броскам 50:26 в пользу победителей. Шутаут совершил Джои Слэвик.

По 3 очка набрали Ричард Галлант (2 + 1, Гарвардский университет), Коул Маккинни (2 + 1, университет Мичигана) и Джек Мурто (1 + 2, Бостонский университет).

Чехия - Германия 3:4 (овертайм)

На 63-й минуте победную шайбу забросил Максим Шафер (Эйсбарен Берлин). Он в этом матче забил два гола.

По 3 очка набрали чехи Адам Бенак (Йонгстаун Фантом, 0 + 3) и Адам Новотны (Маунтфилд, 1 + 2).

Канада - Словакия 9:2

5 (2 + 3) очков набрал Брейден Кутс (Сиэтл Тандербирдс).

Три результативные передачи сделал Брейди Мартин (Су Грейхаундс).

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