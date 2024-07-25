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Стрельба из лука. Первый мировой рекорд Парижской олимпиады

время публикации: 25 июля 2024 г., 13:08 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 13:08
Стрельба из лука. Первый мировой рекорд Парижской олимпиады
AP Photo/Brynn Anderson

Первый мировой рекорд Парижской олимпиады был установлен в женских квалификационных соревнованиях в стрельбе из лука.

Кореянка Лим Се Хен набрала 694 очка из 720 возможных.

Она побила олимпийский рекорд (680), установленный Ан Сан в 2021 году и мировой (692), установленный Кан Чхэ Ен на чемпионате мира в 2019 году.

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