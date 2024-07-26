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Олимпиада. Первую положительную допинг-пробу сдал дзюдоист из Ирака

время публикации: 26 июля 2024 г., 17:23 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 17:31
Олимпиада. Первую положительную допинг-пробу сдал дзюдоист из Ирака
AP Photo/Tom Nouvian

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщает о положительной допинг-пробе, сданной иракским дзюдоистом Саджадом Ганимом Сехен Сехеном.

Это первая положительная допинг-проба Парижской олимпиады.

В его допинг пробе обнаружены следы метандиенона и болдинона (анаболических стероидов).

Спортсмен временно отстранен. Он имеет право потребовать вскрытие допинг-пробы В и оспорить отстранение в арбитражном спортивном суде.

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