Олимпиада. Первую положительную допинг-пробу сдал дзюдоист из Ирака

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщает о положительной допинг-пробе, сданной иракским дзюдоистом Саджадом Ганимом Сехен Сехеном.

Это первая положительная допинг-проба Парижской олимпиады.

В его допинг пробе обнаружены следы метандиенона и болдинона (анаболических стероидов).

Спортсмен временно отстранен. Он имеет право потребовать вскрытие допинг-пробы В и оспорить отстранение в арбитражном спортивном суде.