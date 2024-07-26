Олимпиада. Первую положительную допинг-пробу сдал дзюдоист из Ирака
время публикации: 26 июля 2024 г., 17:23 | последнее обновление: 26 июля 2024 г., 17:31
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщает о положительной допинг-пробе, сданной иракским дзюдоистом Саджадом Ганимом Сехен Сехеном.
Это первая положительная допинг-проба Парижской олимпиады.
В его допинг пробе обнаружены следы метандиенона и болдинона (анаболических стероидов).
Спортсмен временно отстранен. Он имеет право потребовать вскрытие допинг-пробы В и оспорить отстранение в арбитражном спортивном суде.
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