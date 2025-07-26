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Франц Пьеро перешел в команду "Бней Йегуда"

Футбол
время публикации: 26 июля 2025 г., 08:12 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 08:17
Франц Пьеро перешел в команду "Бней Йегуда"
AP Photo/Jessica Tobias

Нападающий сборной Гаити Франц Пьеро продолжит карьеру в "Бней Йегуде" (Тель-Авив), сообщает официальный сайт "оранжевых".

Франц - младший брат Франсди Пьеро, успешно выступавшего за хайфский "Маккаби" (с 2024 года играет за афинский АЕК).

Франц Пьеро на драфте MLS 2023 года был выбран "Динамо Хьюстон".

Он предпочел поиграть в Европе. И выступал в чемпионатах Ирландии и Боснии и Герцеговины.

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