Франц Пьеро перешел в команду "Бней Йегуда"

Нападающий сборной Гаити Франц Пьеро продолжит карьеру в "Бней Йегуде" (Тель-Авив), сообщает официальный сайт "оранжевых".

Франц - младший брат Франсди Пьеро, успешно выступавшего за хайфский "Маккаби" (с 2024 года играет за афинский АЕК).

Франц Пьеро на драфте MLS 2023 года был выбран "Динамо Хьюстон".

Он предпочел поиграть в Европе. И выступал в чемпионатах Ирландии и Боснии и Герцеговины.