Бывший полузащитник "Маккаби" и "Карпат" продолжит карьеру в Греции
время публикации: 26 июля 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 07:30
Израильский полузащитник Хишам Лаюс продолжит карьеру в греческом клубе "Левадиакос" (Левадия).
Игрок молодежной сборной Израиля перешел из тель-авивского "Маккаби" на правах свободного агента.
Ранее полузащитник выступал за клубы "Карпаты" (Львов), "Рух" (Львов), "Кафр-Касем", "Апоэль" (Тель-Авив).
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июля 2025