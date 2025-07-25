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В Италии из-за палестинских флагов произошли столкновения фанатов "Селтика" и "Аякса"

Футбол
время публикации: 25 июля 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 17:03
В Италии из-за палестинских флагов произошли столкновения фанатов "Селтика" и "Аякса"
AP Photo/Peter Dejong, File

В матче Кубка Комо "Аякс" (Амстердам) разгромил "Селтик" (Глазго) 5:1.

На 16-й минуте Стивен Бергейс вывел голландцев вперед 1:0.

На 41-й минуте Ян Хен Дзюн сравнял счет 1:1.

Во втором тайме голы забили Дэви Классен, Стивен Бергейс, 17-летний Аарон Боуман и 19-летний Райан Бунида.

Во время матча произошли столкновения болельщиков команд. По данным Mako , столкновения произошли из-за палестинских флагов, которыми размахивали фанаты "Селтика".

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