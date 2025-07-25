Украинцы проиграли команде из Андорры. Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись первые матчи второго отборочного раунда Лиги конференций.

Черно море (Болгария) - Башакшехир (Турция) 0:1

Хаммарю (Швеция) - Шарлеруа (Бельгия) 0:0

Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Афимико Пулулу, выступавший ранее в Швейцарии и Германии.

Александрия (Украина) - Партизан (Белград, Сербия) 0:2

Израильский полузащитник "Партизана" Бирас Натхо вышел на замену на 74-й минуте.

Голы забили 18-летний Богдан Костич и 19-летний Огнен Угрешич.

Омония (Никосия, Кипр) - Торпедо (Кутаиси, Грузия) 1:0

Победный гол на 20-й минуте забил бывший нападающий "Интера" и "Монако" Стеван Йоветич.

Петрокуб (Молдова) - Сабах (Баку, Ащербайджан) 0:2

Полисся (Житомир, Украина) - Санта-Колома (Андорра) 1:2

Израильский полузащитник украинской команды Томер Йосефи отыграл весь матч.

Викинг (Норвегия) - Копер (Словения) 7:0