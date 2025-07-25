"Шахтер" победил в Турции. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 25 июля 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 07:17
Состоялись первые матчи второго отборочного этапа Лиги Европы.
Острава (Чехия) - Легия (Варшава, Польша) 2:2
Шериф (Тирасполь, Молдова) - Утрехт (Нидерланды) 1:3
Левски (София, Болгария) - Брага (Португалия) 0:0
Мидтьюданд (Дания) - Хайберниан (Шотландия) 1:1
Андерлехт (Брюсель, Бельгия) - Хакен (Швеция) 1:0
Бешикташ (Стамбул, Турция) - Шахтер (Донецк, Украина) 2:4
После первого тайма гости вели в счете 2:1.
Отличились Алиссон и Эгуинальдо.
Отставание сократил Тамми Абрахам.
Во втором тайме два мяча в ворота хозяев забил Кевин.
Гол в ворота "Шахт ера" забил бывший полузащитник "Интера" и "Бенфики" Жоау Мариу.
Целе (Словения) - АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1
Лугано (Швейцария) - ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) 0:0
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