x
25 июля 2025
|
последняя новость: 08:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2025
|
25 июля 2025
|
последняя новость: 08:13
25 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Шахтер" победил в Турции. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 25 июля 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 25 июля 2025 г., 07:17
"Шахтер" победил в Турции. Результаты матчей Лиги Европы
AP Photo/Michael Wyke

Состоялись первые матчи второго отборочного этапа Лиги Европы.

Острава (Чехия) - Легия (Варшава, Польша) 2:2

Шериф (Тирасполь, Молдова) - Утрехт (Нидерланды) 1:3

Левски (София, Болгария) - Брага (Португалия) 0:0

Мидтьюданд (Дания) - Хайберниан (Шотландия) 1:1

Андерлехт (Брюсель, Бельгия) - Хакен (Швеция) 1:0

Бешикташ (Стамбул, Турция) - Шахтер (Донецк, Украина) 2:4

После первого тайма гости вели в счете 2:1.

Отличились Алиссон и Эгуинальдо.

Отставание сократил Тамми Абрахам.

Во втором тайме два мяча в ворота хозяев забил Кевин.

Гол в ворота "Шахт ера" забил бывший полузащитник "Интера" и "Бенфики" Жоау Мариу.

Целе (Словения) - АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1

Лугано (Швейцария) - ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) 0:0

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Лига конференций. "Бейтар" победил в Черногории
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Лига конференций. "Апоэль" проиграл в Греции. "Маккаби" сыграл вничью с белорусами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 июля 2025

Гол израильтянина в Казахстане. Результаты матчей Кубка конференций