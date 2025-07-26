Художественная гимнастика. Израильтянка завоевала бронзовую медаль в многоборье в Румынии
время публикации: 26 июля 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 19:17
В городе Клуж-Напока, Румыния, проходит этап Кубка вызова по художественной гимнастике.
Израильтянка Мейталь Мааян Сумкин завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье.
Победительницей стала Дарья Варфоломеев (Германия).
На втором месте украинка Таисья Онофрийчук.
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