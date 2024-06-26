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Евро 2024. Сборные Дании и Сербии сыграли вничью

время публикации: 26 июня 2024 г., 08:05 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 08:05
Евро 2024. Сборные Дании и Сербии сыграли вничью
AP Photo/Antonio Calanni
Евро 2024. Сборные Дании и Сербии сыграли вничью
AP Photo/Matthias Schrader
Евро 2024. Сборные Дании и Сербии сыграли вничью
AP Photo/Matthias Schrader

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сборные Дании и Сербии сыграли вничью 0:0.

Сербы вылетели.

Дания: Шмейхель, Ба (Дилэйни, 77), Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Мэле, Эриксен (Поульсен, 88), Хейбьерг, Юлманд (Кристиансен, 77), Винд (Ольсен, 46), Хейлунн (Дольберг, 59).

Сербия: Райкович, Велькович, Миленкович, Павлович, Мияйлович (Младенович, 73), Гудель (Йович, 46), Лукич (Милинкович-Савич, 87), Илич (Влахович, 67), Самарджич (Тадич, 46), Митрович, Живкович.

Как и параллельная игра, этот поединок был малоинтересным. Датчане были поизобретательнее в атаке и "Были ближе к голу". На что рассчитывали сербы, которых устраивала только победа, совершенно неясно. Митровича плотно опекали, а атаки сербов - навесы и забросы на него. Плотная и аккуратная игра в обороне.

Датчане нанесли три удара в створ ворот, сербы - 1.

На 21-й минуте Эриксен из полукруга перед штрафной нанес удар в нижний угол. Райкович парировал.

На 23-й минуте датчане забили после углового. Гол не засчитан - нападение на вратаря. На 32-й минуте после подачи углового Хейлунн опасно пробил. Голкипер парировал мяч, летевший в "шестерку".

Во втором тайме опасных моментов не было. Совсем.

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