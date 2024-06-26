Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 26 июня 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 07:24
Сегодня завершится групповой этап чемпионата Европы по футболу. Определятся все участники плэй-офф.
Положение команд в группе Е. Румыния, Бельгия, Словакия, Украина по 3 очка.
Положение команд в группе F. Португалия 6 очков, Турция 3, Чехия, Грузия по 1.
Группа Е
Словакия - Румыния (19:00, Франкфурт-на-Майне).
Украина - Бельгия (Штутгарт, 19:00).
Группа F
Чехия - Турция (22:00, Гамбург).
Грузия - Португалия (22:00, Гельзенкирхен).
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