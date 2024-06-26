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Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей

время публикации: 26 июня 2024 г., 07:24 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 07:24
Евро 2024. Расписание сегодняшних матчей
AP Photo/Alessandra Tarantino

Сегодня завершится групповой этап чемпионата Европы по футболу. Определятся все участники плэй-офф.

Положение команд в группе Е. Румыния, Бельгия, Словакия, Украина по 3 очка.

Положение команд в группе F. Португалия 6 очков, Турция 3, Чехия, Грузия по 1.

Группа Е

Словакия - Румыния (19:00, Франкфурт-на-Майне).

Украина - Бельгия (Штутгарт, 19:00).

Группа F

Чехия - Турция (22:00, Гамбург).

Грузия - Португалия (22:00, Гельзенкирхен).

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