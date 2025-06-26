Юниорский чемпионат мира по баскетболу. Расписание матчей сборной Израиля
время публикации: 26 июня 2025 г., 18:50 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 18:50
Вскоре в Швейцарии начнется юниорский чемпионат мира по баскетболу (спортсмены до 19 лет).
Расписание матчей группового этапа сборной Израиля (время начала матчей израильское):
28 июня. 21:00. Швейцария - Израиль.
29 июня. 17:45. Израиль - Иордания.
1 июля. 21:00. Израиль - Доминиканская республика.
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