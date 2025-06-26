Драфт НБА. Израильтянин выбран под 26-м номеров
время публикации: 26 июня 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 08:55
В Бруклине проходит драфт НБА. Под первым номеров "Даллас Мэверикс" выбрал Купера Флэгга.
Вторым выбирал "Сан-Антонио Сперз" - защитник Дилан Харпер.
Защитник "Ульма" и сборной Израиля Бен Сараф выбран "Брулин Нетс" под номером 26. Под номером 27 "Бруклин" выбрал израильского нападающего университета Мичигана Дэнни Вольфа.
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