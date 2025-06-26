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Спорт

Евробаскет. Определились полуфиналистки

Баскетбол
время публикации: 26 июня 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 10:28
Евробаскет. Определились полуфиналистки
AP Photo/David Zalubowski

Определились все участники полуфиналов женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии, Германии, Греции и Италии.

Полуфиналы состоятся 27 июня.

В полуфиналах встречаются:

Франция - Испания

Италия - Бельгия.

Действующий чемпион - сборная Бельгии.

Сборные Испании и Франции два года назад заняли второе и третье места.

Спорт
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