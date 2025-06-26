Евробаскет. Определились полуфиналистки
время публикации: 26 июня 2025 г., 10:28 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 10:28
Определились все участники полуфиналов женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии, Германии, Греции и Италии.
Полуфиналы состоятся 27 июня.
В полуфиналах встречаются:
Франция - Испания
Италия - Бельгия.
Действующий чемпион - сборная Бельгии.
Сборные Испании и Франции два года назад заняли второе и третье места.
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