Евробаскет. Определились полуфиналистки

Определились все участники полуфиналов женского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Чехии, Германии, Греции и Италии.

Полуфиналы состоятся 27 июня.

В полуфиналах встречаются:

Франция - Испания

Италия - Бельгия.

Действующий чемпион - сборная Бельгии.

Сборные Испании и Франции два года назад заняли второе и третье места.