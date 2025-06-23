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Чемпионом НБА стал "Оулахома-Сити Тендер"

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 июня 2025 г., 06:08 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 06:18
Чемпионом НБА стал "Оулахома-Сити Тендер"
AP Photo/Julio Cortez

"Оклахома-Сити Тендер" во второй раз стал чемпионом НБА.

В седьмом матче финальной серии "громовые" победили "Индиану Пэйсерз" 103:91.

Счет в серии 4:3.

Первый раз "Тендер" стал чемпионом в 1979 году (тогда команда называлась "Сиэтл Суперсоникс").

Первую половину матча выиграла "Индиана" 48:47.

В первой четверти получил травму лидер "Пэйсерз" Тайриз Халибертон.

"Тендер" "взял игру" в третьей четверти 34:20.

Самый результативный игрок матча - лидер поюбедителей Шэй Гилджес-Александр (29 + 5 подборов + 12 передач).

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