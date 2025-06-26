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"Интер" и "Боруссия" вышли в плэй-офф клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 26 июня 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 07:13
"Интер" и "Боруссия" вышли в плэй-офф клубного чемпионата мира
AP Photo/Lindsey Wasson

В плэй-офф клубного чемпионата мира вышли "Интер" (Милан), "Монтеррей", "Боруссия" (Дортмунд) и "Флуминенсе".

Интер (Милан, Италия) - Ривер Плэйт (Буэнос-Айрес, Аргентина) 2:0

На 65-й минуте аргентинцы остались в меньшинстве. Удален бывший защитник "Фиорентины" Лукас Мартинес Кварта.

На 72-й минуте Сучич сделал передачу в центр штрафной. 19-летний Франческо Эспозито открыл счет 1:0. На 3-й минуте компенсированного времени Алессандро Бастони нанес удар из-за пределов штрафной 2:0.

Через 2 минуты аргентинцы остались вдевятером. Вторую желтую карточку получил бывший защитник "Севильи" Гонсало Монтиэль.

Урава Ред Даймондс (Япония) - Монтеррей (Мексика) 0:4

Боруссия (Дортмунд, Германия) - Ульссан (Южная Корея) 1:0

Победный гол на 36-й минуте забил Даниэль Свенссон.

Мамелоди Сандаунс (ЮАР) - Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 0:0

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