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Израильтянин Тай Барибо сыграет в Матче всех звезд MLS

Футбол
время публикации: 26 июня 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 09:36
Израильтянин Тай Барибо сыграет в Матче всех звезд MLS
AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Нападающий сборной Израиля и "Филадельфия Юнион" Тай Барибо примет участие в Матче всех звезд MLS.

Игра состоится 23 июля в Остине.

Тай Барибо в этом сезоне забил 13 голов в матчах MLS. Недавно он получил травму икроножной мышцы.

Израильтянин выступает за "Филадельфию Юнион" с 2023 года. Игроком основы он стал в этом сезоне.

Ранее Тай Барибо играл за "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Вольфсбергер" (Австрия).

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