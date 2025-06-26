Израильтянин Тай Барибо сыграет в Матче всех звезд MLS
время публикации: 26 июня 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 09:36
Нападающий сборной Израиля и "Филадельфия Юнион" Тай Барибо примет участие в Матче всех звезд MLS.
Игра состоится 23 июля в Остине.
Тай Барибо в этом сезоне забил 13 голов в матчах MLS. Недавно он получил травму икроножной мышцы.
Израильтянин выступает за "Филадельфию Юнион" с 2023 года. Игроком основы он стал в этом сезоне.
Ранее Тай Барибо играл за "Маккаби" (Петах-Тиква) и "Вольфсбергер" (Австрия).
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