Михаэль Охана перешел в "Маккаби" (Хайфа)

Израильский полузащитник Михаэль Охана стал игроком хайфского "Маккаби".

Он подписал однолетний контракт с опцией продления.

По мнению экспертов телеканала Sport5, "зеленые" дают футболисту шанс "вернуться в высшую лигу израильского футбола" и обеспечивают себе этим трансфером "глубину состава".

Михаэль Охана ранее выступал за "Ашдод", "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Нетания) и "Ирони" (Тверия).

В 2017 году он сыграл один матч за сборную Израиля.