Михаэль Охана перешел в "Маккаби" (Хайфа)
время публикации: 26 июня 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 07:55
Израильский полузащитник Михаэль Охана стал игроком хайфского "Маккаби".
Он подписал однолетний контракт с опцией продления.
По мнению экспертов телеканала Sport5, "зеленые" дают футболисту шанс "вернуться в высшую лигу израильского футбола" и обеспечивают себе этим трансфером "глубину состава".
Михаэль Охана ранее выступал за "Ашдод", "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Нетания) и "Ирони" (Тверия).
В 2017 году он сыграл один матч за сборную Израиля.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 июня 2025