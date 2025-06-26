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Михаэль Охана перешел в "Маккаби" (Хайфа)

Футбол
время публикации: 26 июня 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 07:55
Михаэль Охана перешел в "Маккаби" (Хайфа)
AP Photo/Tsafrir Abayov

Израильский полузащитник Михаэль Охана стал игроком хайфского "Маккаби".

Он подписал однолетний контракт с опцией продления.

По мнению экспертов телеканала Sport5, "зеленые" дают футболисту шанс "вернуться в высшую лигу израильского футбола" и обеспечивают себе этим трансфером "глубину состава".

Михаэль Охана ранее выступал за "Ашдод", "Апоэль" (Беэр-Шева), "Бейтар" (Иерусалим), "Маккаби" (Нетания) и "Ирони" (Тверия).

В 2017 году он сыграл один матч за сборную Израиля.

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