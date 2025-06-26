В финале молодежного чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Германии

В финале молодежного чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Англии и Германии.

Турнир, в котором принимают участие футболисты до 21 года, проходит в Словакии.

Сборная Англии - действующий победитель турнира.

Англия - Нидерланды 2:1

Оба мяча в ворота голландцев забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).

Германия - Франция 3:0