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Спорт

В финале молодежного чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Германии

Футбол
время публикации: 26 июня 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 08:14
Оба мяча в ворота голландцев забил Харви Эллиотт
AP Photo/Petr David Josek

В финале молодежного чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Англии и Германии.

Турнир, в котором принимают участие футболисты до 21 года, проходит в Словакии.

Сборная Англии - действующий победитель турнира.

Англия - Нидерланды 2:1

Оба мяча в ворота голландцев забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).

Германия - Франция 3:0

Спорт
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