В финале молодежного чемпионата Европы встретятся сборные Англии и Германии
время публикации: 26 июня 2025 г., 08:14 | последнее обновление: 26 июня 2025 г., 08:14
В финале молодежного чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Англии и Германии.
Турнир, в котором принимают участие футболисты до 21 года, проходит в Словакии.
Сборная Англии - действующий победитель турнира.
Англия - Нидерланды 2:1
Оба мяча в ворота голландцев забил Харви Эллиотт (Ливерпуль).
Германия - Франция 3:0
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