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Чемпионат мира по футболу. Сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 26 июня 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 26 июня 2026 г., 09:08
Чемпионат мира по футболу. Сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью
AP Photo/Jeff Chiu
Чемпионат мира по футболу. Сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью
AP Photo/Jeff Chiu

В Санта-Кларе сборные Парагвая и Австралии сыграли вничью 0:0. Обе команды вышли в плэй-офф.

Австралийцы заняли второе место в группе D.

На 6-й минуте счет могли открыть австралийцы. Ирвин нанес сильный удар с линии вратарской. Хиль совершил чудо, отразив мяч. На третьей минуте, добавленной к первому тайму, Вольпато с разворота пробил а дальний угол Хиль мяч парировал.

На 89-й минуте был создан единственный опасный момент во втором тайме. Джордан Бос продрался через оборону парагвайцев. Удар в дальний угол. Немного неточно.

Счет по точным ударам 5:2 в пользу австралийцев.

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