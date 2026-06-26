Чемпионат мира по футболу. Голландцы победили сборную Туниса

В Канзас-Сити сборная Нидерландов победила команду Туниса 3:1 и заняла первое место в группе F.

Тунисцы уже потеряли шансы на выход из группы и последний матч для них значения не имел.

На 7-й минуте "оранжевые" вели в счете 2:0. Затем старались спокойно довести матч до победы.

Первый опасный момент сборная Туниса создала на 2-й минуте. Мастури сделал пас в центр штрафной. Гарби пробил выше.

В ответной атаке Думфрис прострелил на линию вратарской. Капитан сборной Туниса Эльес Схири (Айнтрахт, Франкфурт) срезал мяч в свои ворота 0:1. Навес со штрафного. Ван Дейк головой сбросил мяч на линию вратарской. Брайан Бробби (Сандерленд) забил третий гол на этом чемпионате 0:2.

На 41-й минуте Рейндерс сделал передачу в штрафную. Гакпо бил с близкого расстояния. Вратарь выручил. На 51-й минуте Думфрис сильно пробил по воротам. Мяч попал в спину Схири.

На 54-й минуте после подачи углового Хазем Мастури (Динамо Махачкала) отправил мяч в сетку 1:2.

На 62-й минуте после подачи углового Ян Пауль ван Хекке (Брайтон энд Хоув) головой отправил мяч под перекладину 1:3. Видимо кто-то из защитников коснулся мяча головой. Потому что комментатор сказал "Что, еще один автогол?" Гол записан на ван Хекке 1:3.

На 66-й минуте Рейндерс с линии штрафной перебросил мяч через вратаря, но попал в перекладину.

На 76-й минуте Межбри нанес опасный удар. Вебрюгген парировал мяч, летевший под перекладину.