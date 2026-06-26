Турки победили. Американцы установили рекорд

В Лос-Анджелесе сборная Турции одержала волевую победу над командой США 3:2.

На матче присутствовали Эндрю Нортон, Бред Питт, Колин Фаррелл, Леонардо ди Каприо.

Матч турнирного значения не имел. После двух туров американцы стали победителям группы. Турки потеряли шансы на выход в плэй-офф.

На третьей минуте после подачи углового Остон Трасти (Селтик) открыл счет 1:0.

На 10-й минуте Арда Гюлер (Реал, Мадрид) вышел один на один 1:1.

На 29-й минуте американцы забили после подачи углового. Гол не засчитан из-за офсайда.

На 31-й минуте Барыш Йылмаз (Бешикташ) нанес удар с линии вратарской 1:2.

На 45-й минуте Уэстон Маккенни пробил издали. Несмотря на рикошет и неприятный отскок от газона, Чакыр мяч парировал. На третьей минуте, добавленной к первому тайму, американцы подали угловой. Остон Трасти нанес удар головой. Чуть выше.

На 49-й минуте Себастьян Берхалтер (Ванкувер Уайткэпс) нанес сильный удар с линии вратарской в ближний угол ворот 2:2. Американцы установили рекорд результативности на чемпионатах мира - 8 голов. В 1930 и 2002 годах сборная США забивала 7 голов.

На 58-й минуте на замену вышел Кристиан Пулишич. Он усилил игру хозяев в атаке. На 62-й минуте Кристиан завершил сольный проход опасным ударом. Чвкыр парировал. Через минуту мяч после удара Пулишича попал в штангу.

На восьмой минуте компенсированного времени Каан Айхан (Галатасарай) забил победный гол 2:3.