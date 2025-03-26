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Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Валенсии"

Баскетбол
время публикации: 26 марта 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 07:14
Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Валенсии"
AP Photo/David J. Phillip

В первом матче полуфинальной серии Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл "Валенсии" 82:91.

"Красные" выиграли первую четверть и первую половину матча 24:20, 48:42.

Но провалили третью четверть. После 30 минут 65:59 в пользу "Валенсии".

Самый результативный игрок матча - защитник "Валенсии" Жан Монтеро, набравший 24 очка.

По 20 очков набрали баскетболисты "Апоэля" Маркус Фостер и Ям Мадар (+ 8 подборов + 4 передачи).

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