Еврокубок. "Апоэль" проиграл "Валенсии"
время публикации: 26 марта 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 07:14
В первом матче полуфинальной серии Еврокубка тель-авивский "Апоэль" проиграл "Валенсии" 82:91.
"Красные" выиграли первую четверть и первую половину матча 24:20, 48:42.
Но провалили третью четверть. После 30 минут 65:59 в пользу "Валенсии".
Самый результативный игрок матча - защитник "Валенсии" Жан Монтеро, набравший 24 очка.
По 20 очков набрали баскетболисты "Апоэля" Маркус Фостер и Ям Мадар (+ 8 подборов + 4 передачи).
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