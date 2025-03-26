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Умер известный российский хоккеист и тренер

Хоккей
время публикации: 26 марта 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 11:44

25 марта на 62-м году жизни (30 марта ему исполнилось бы 62 года) умер известный советский хоккеист и российский тренер Андрей Мартемьянов, сообщают российские СМИ.

Причина смерти - инсульт.

Андрей Мартемьянов выступал за клубы "Автомобилист" (Свердловск), ЦСКА (Москва), "Олимпия" (Любляна), "Металлург" (Магнитогорск), "Кельнер Хайе", "Ратинген" (Германия), ЦСК ВВС (Самара).

В составе сборной СССР он победитель юниорского чемпионата Европы 1981 года, молодежного чемпионата мира 1983 года, зимней Универсиады 1989 года.

Андрей Мартемьянов был главным тренером команд "Сокол" (Красноярск), "Южный Урал" (Орск), "Амур" (Хабаровск), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Сибирь" (Омск).

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