x
26 марта 2025
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 11:44
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юбилейный гол Холанна. Израильтяне проиграли сборной Норвегии

Футбол
время публикации: 26 марта 2025 г., 11:09 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 11:09
Юбилейный гол Холанна. Израильтяне проиграли сборной Норвегии
AP Photo/Aurel Obreja

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года израильтяне проиграли сборной Норвегии 2:4.

Норвежцы начали матч мощно. Первая атака завершилась сильным ударом Серлоьа. Мяч попал в перекладину.

Даниэль Перец несколько раз выручил сборную Израиля.

На 39-й минуте Дэвид Меллер-Вольф (АЗ, Алкмаар, Нидерланды) вышел один на один 0:1.

В начале второго тайма мяч после удара Серлота попал в штангу.

Затем на 55-й минуте Нюланн парировал мяч после опасного удара Манора Соломона. На 55-й минуте Мохамед Абу Фани (Ференцварош) пробил из-за пределов штрафной 1:1.

На 59-й минуте после подачи углового головой пробил Александр Серлот (Атлетико, Мадрид) 1:2.

На 65-й минуте Кристофер Айер (Брентфорд) оказался один перед вратарем 1:3.

На 83-й минуте Эрлинг Холанн (Манчестер Сити) вышел один на один и забил 40-й гол за сборную 1:4.

На третьей минуте компенсированного времени Дор Турджеман (Маккаби, Тель-Авив) нанес обводящий удар в дальний нижний угол 2:4.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 марта 2025

Аргентинцы разгромили сборную Бразилии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2025

Израильтяне проиграли норвежцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2025

Без сенсаций. Определились полуфиналисты Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2025

Бельгийцы разгромили сборную Украины. Результаты стыковых матчей Лиги наций