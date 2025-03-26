Юбилейный гол Холанна. Израильтяне проиграли сборной Норвегии

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года израильтяне проиграли сборной Норвегии 2:4.

Норвежцы начали матч мощно. Первая атака завершилась сильным ударом Серлоьа. Мяч попал в перекладину.

Даниэль Перец несколько раз выручил сборную Израиля.

На 39-й минуте Дэвид Меллер-Вольф (АЗ, Алкмаар, Нидерланды) вышел один на один 0:1.

В начале второго тайма мяч после удара Серлота попал в штангу.

Затем на 55-й минуте Нюланн парировал мяч после опасного удара Манора Соломона. На 55-й минуте Мохамед Абу Фани (Ференцварош) пробил из-за пределов штрафной 1:1.

На 59-й минуте после подачи углового головой пробил Александр Серлот (Атлетико, Мадрид) 1:2.

На 65-й минуте Кристофер Айер (Брентфорд) оказался один перед вратарем 1:3.

На 83-й минуте Эрлинг Холанн (Манчестер Сити) вышел один на один и забил 40-й гол за сборную 1:4.

На третьей минуте компенсированного времени Дор Турджеман (Маккаби, Тель-Авив) нанес обводящий удар в дальний нижний угол 2:4.