Аргентинцы разгромили сборную Бразилии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Завершился четырнадцатый тур южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентинцы разгромили сборную Бразилии 4:1.

Положение команд (в финальную часть чемпионата мира выходят шесть команд, седьмая сыграет в стыковых матчах). Аргентина 31 очко, Эквадор 23, Уругвай, Бразилия, Парагвай по 21, Колумбия 20, Венесуэла 15, Боливия 14, Перу, Чили по 10.

Венесуэла - Перу 1:0

Колумбия - Парагвай 2:2

На 45-й минуте колумбийцы вели в счете 2:0.

Чили - Эквадор 0:0

Аргентина - Бразилия 4:1

Аргентинцы, игравшие без Лионеля Месси, Лаутаро Мартинеса и Пауло Дибалы, мощно начали матч. На 12-й минуте счет был 2:0.

На 4-й минуте Хулиан Альварес проскочил между центральными защитниками, вышел один на один и открыл счет 1:0. На 12-й минуте защитники неудачно прервали прострел и Энцо Фернандес вколотил мяч в пустые ворота 2:0.

На 26-й минуте Матеус Кунья отобрал мяч у защитника перед штрафной и пробил в нижний угол 2:1.

На 37--й минуте Фернандес забросил мяч в штрафную. Алексис Макаллистер слету отправил мяч в сетку 3:1. На 71-й минуте Тальяфико прострелил. Джулиано Симеоне точно пробил 4:1.