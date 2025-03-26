x
26 марта 2025
|
последняя новость: 08:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 марта 2025
|
26 марта 2025
|
последняя новость: 08:27
26 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Аргентинцы разгромили сборную Бразилии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 26 марта 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 08:08
Аргентинцы разгромили сборную Бразилии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Gustavo Garello

Завершился четырнадцатый тур южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Аргентинцы разгромили сборную Бразилии 4:1.

Положение команд (в финальную часть чемпионата мира выходят шесть команд, седьмая сыграет в стыковых матчах). Аргентина 31 очко, Эквадор 23, Уругвай, Бразилия, Парагвай по 21, Колумбия 20, Венесуэла 15, Боливия 14, Перу, Чили по 10.

Венесуэла - Перу 1:0

Колумбия - Парагвай 2:2

На 45-й минуте колумбийцы вели в счете 2:0.

Чили - Эквадор 0:0

Аргентина - Бразилия 4:1

Аргентинцы, игравшие без Лионеля Месси, Лаутаро Мартинеса и Пауло Дибалы, мощно начали матч. На 12-й минуте счет был 2:0.

На 4-й минуте Хулиан Альварес проскочил между центральными защитниками, вышел один на один и открыл счет 1:0. На 12-й минуте защитники неудачно прервали прострел и Энцо Фернандес вколотил мяч в пустые ворота 2:0.

На 26-й минуте Матеус Кунья отобрал мяч у защитника перед штрафной и пробил в нижний угол 2:1.

На 37--й минуте Фернандес забросил мяч в штрафную. Алексис Макаллистер слету отправил мяч в сетку 3:1. На 71-й минуте Тальяфико прострелил. Джулиано Симеоне точно пробил 4:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 марта 2025

Израильтяне проиграли норвежцам. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2025

Без сенсаций. Определились полуфиналисты Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 марта 2025

Бельгийцы разгромили сборную Украины. Результаты стыковых матчей Лиги наций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2025

Результаты переходных матчей Лиги наций