Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль

Сегодня в Будапеште завершится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки удачно выступили в столице Венгрии.

Юниорки завоевали четыре медали.

Даниэль Муниц завоевала золотую и бронзовую медали.

Израильтянки завоевали бронзовую медаль в командном многоборье, серебряную и бронзовую медали в групповых упражнениях.

Чемпионками в упражнении "3 ленты + 2 мяча" стали испанки. Серебряные медали завоевали израильтянки, бронзовые - украинки.