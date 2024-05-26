Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки завоевали серебряную медаль
время публикации: 26 мая 2024 г., 17:25 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 17:29
Сегодня в Будапеште завершится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Израильтянки удачно выступили в столице Венгрии.
Юниорки завоевали четыре медали.
Даниэль Муниц завоевала золотую и бронзовую медали.
Израильтянки завоевали бронзовую медаль в командном многоборье, серебряную и бронзовую медали в групповых упражнениях.
Чемпионками в упражнении "3 ленты + 2 мяча" стали испанки. Серебряные медали завоевали израильтянки, бронзовые - украинки.
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